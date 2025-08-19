Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta in bilico: il centrocampista della Roma ha un contratto in scadenza, un ingaggio pesante e non è escluso che possa partire in caso di offerte convincenti dall’estero, in particolare dalla Premier League. La sua situazione contrattuale alimenta inevitabilmente le voci di mercato sul suo destino.
Pedullà: "Pellegrini-Fiorentina, tutta la verità. Cessione a centrocampo?"
Pedullà: “Pellegrini-Fiorentina, tutta la verità. Cessione a centrocampo?”
Lorenzo Pellegrini interessa davvero alla Fiorentina di Pioli?
Nonostante alcuni rumors, la Fiorentina non è interessata al giocatore. Il club viola considera il centrocampo un reparto già ben coperto e non ha intenzione di investire su un profilo con costi così elevati. Le indiscrezioni che lo accostavano ai gigliati non trovano conferme concrete.
Anzi, a Firenze si valuta piuttosto l’eventualità di una cessione tra i centrocampisti già in rosa per sfoltire la rosa. In questo contesto, Pellegrini non rappresenta un obiettivo né una priorità: il suo futuro sarà da seguire altrove, probabilmente all’estero, se arriveranno le giuste proposte. Lo riporta Alfredo Pedullà.
