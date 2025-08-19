Pedullà: “Pellegrini-Fiorentina, tutta la verità. Cessione a centrocampo?”

Viola News
Lorenzo Pellegrini interessa davvero alla Fiorentina di Pioli?
Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta in bilico: il centrocampista della Roma ha un contratto in scadenza, un ingaggio pesante e non è escluso che possa partire in caso di offerte convincenti dall’estero, in particolare dalla Premier League. La sua situazione contrattuale alimenta inevitabilmente le voci di mercato sul suo destino.

Nonostante alcuni rumors, la Fiorentina non è interessata al giocatore. Il club viola considera il centrocampo un reparto già ben coperto e non ha intenzione di investire su un profilo con costi così elevati. Le indiscrezioni che lo accostavano ai gigliati non trovano conferme concrete.

Anzi, a Firenze si valuta piuttosto l’eventualità di una cessione tra i centrocampisti già in rosa per sfoltire la rosa. In questo contesto, Pellegrini non rappresenta un obiettivo né una priorità: il suo futuro sarà da seguire altrove, probabilmente all’estero, se arriveranno le giuste proposte. Lo riporta Alfredo Pedullà. 

