Fiorentina, ritorno di fiamma per Pellegrini: ecco perché può lasciare la Roma

L’avvio ufficiale della stagione si avvicina e in casa Fiorentina il clima è di pieno fermento. Tra uscite da definire e rinforzi da piazzare, Pradè e Goretti stanno vivendo giornate frenetiche. I due obiettivi principali restano l’acquisto di un vice Kean e di un sostituto di Dodo sulla corsia destra, ma la dirigenza viola non chiude la porta a possibili colpi in altre zone del campo.