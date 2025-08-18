L’avvio ufficiale della stagione si avvicina e in casa Fiorentina il clima è di pieno fermento. Tra uscite da definire e rinforzi da piazzare, Pradè e Goretti stanno vivendo giornate frenetiche. I due obiettivi principali restano l’acquisto di un vice Kean e di un sostituto di Dodo sulla corsia destra, ma la dirigenza viola non chiude la porta a possibili colpi in altre zone del campo.
Fiorentina, ritorno di fiamma per Pellegrini: ecco perché può lasciare la Roma
In questo scenario, secondo quanto riportato da Lady Radio, spunta un nome di grande prestigio: Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, legato da anni ai colori giallorossi, potrebbe essere uno degli uomini destinati a lasciare la Capitale entro la fine del mercato. Il contratto, in scadenza nel 2026, l'ha reso un profilo molto appetibile per molte squadre. Un profilo che intriga anche la Fiorentina, alla ricerca di qualità e leadership per alzare il livello della rosa.
Sondaggi dall'estero—
Nei giorni scorsi erano circolati sondaggi dall’estero, con West Ham e Besiktas interessati al trequartista classe ’96. Tuttavia, Pellegrini sembrerebbe ancora intenzionato a giocarsi le sue carte per convincere Gasperini a puntare su di lui.
Indietro nelle gerarchie—
Al momento, però, Pellegrini risulta molto indietro nelle gerarchie del 3-4-2-1 dell'ex tecnico dell'Atalanta. Sulla trequarti (due posti) oltre a Dybala, Soulè e Baldanzi dovrebbero arrivare altri due nomi dal mercato. Nel centrocampo a due in mezzo, invece, in pole position ci sono: Konè e Cristante, con il nuovo acquisto, El Aynaoui, e Pisilli pronti a subentrare. Pellegrini, in entrambi i ruoli, risulterebbe la quinta o sesta scelta.
