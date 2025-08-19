CorSport: “Pradè stima Pellegrini, contatto reale. Ma l’operazione è proibitiva”

Nella giornata di ieri, il nome di Lorenzo Pellegrini è finito in orbita Fiorentina. Il centrocampista non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini e lascerà la Roma in questa sessione di mercato.
Da Roma confermano contatto Fiorentina-Roma per Lorenzo Pellegrini
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo approdo a Firenze risulterebbe complicato:
Così, se da una parte Pellegrini - insieme a Pisilli l’ultimo romano e romanista della rosa - continua a sperare di poter convincere tutti sul campo, riscoprendosi centrale nel progetto Roma, dall’altra ha cominciato a guardarsi intorno e a non disdegnare i corteggiamenti dalla Premier. Il West Ham si sta facendo vivo da inizio agosto e intende approfondire i contatti, anche il Tottenham ha chiesto informazioni. Un timido sondaggio ci sarebbe stato anche da Firenze, con il ds viola Pradè grande estimatore di Lorenzo; l’ingaggio del calciatore, però, al momento rende proibitiva qualsiasi trattativa in Italia.
