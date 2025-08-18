Si sta muovendo il mercato attorno all'attacco della Fiorentina. Beltran è fuori dal progetto di Stefano Pioli, e si aspetta la sua uscita per completare il reparto avanzato. In caso di uscita dell'argentino, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il principale obiettivo della dirigenza viola è Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 del Cagliari.