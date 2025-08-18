Si sta muovendo il mercato attorno all'attacco della Fiorentina. Beltran è fuori dal progetto di Stefano Pioli, e si aspetta la sua uscita per completare il reparto avanzato. In caso di uscita dell'argentino, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il principale obiettivo della dirigenza viola è Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 del Cagliari.
VN – A tutta su Piccoli: formula ok, le condizioni e occhio a Gasp
Il club sardo per liberare l'attaccante potrebbe accettare un prestito oneroso (4/5 milioni) con obbligo di riscatto. Su di lui ha fatto un sondaggio anche la Roma di Gasperini, che lo conosce molto bene avendolo allenato a Bergamo. L'infortunio di Lukaku, infatti, potrebbe spingere il Napoli a chiedere Dovbyk ai giallorossi.
