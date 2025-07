Da Ikoné a Nzola, Pioli è stato chiaro: la situazione degli “esuberi”

La Fiorentina è una delle squadre più attive in queste prime settimane di calciomercato, sia per quanto riguarda i colpi in entrata, che quelli in uscita. Come confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa, l'intenzione è quella di avere una rosa numericamente corta, giusta, non troppo numerosa insomma. Un ricambio per ruolo è quello che basta all'ex tecnico del Milan. Ecco perché il club viola, allora, dovrà fare un grande lavoro durante questa sessione estiva di mercato per accontentare il volere del mister. Dopo il saluto definitivo di Terracciano destinazione Milan, i prestiti al Verona e Levante di Valentinie Morenoe quelli già ufficializzati di diversi giovani (l'ultimo è quello di Caprini), il club viola ha ancora diversi "esuberi" da salutare in vista della prossima stagione, che pesano anche molto sul monte ingaggi del club (LA TABELLA COMPLETA).