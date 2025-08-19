Di Marzio: “Fiorentina in contatto con il Monaco per Ilenikhena. La formula”

In attesa della cessione di Lucas Beltran, la Fiorentina si muove per un giovane attaccante
La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, valutando sia l’ipotesi di un trequartista sia quella di una prima punta. Molto dipenderà dalla situazione di Lucas Beltrán, che non ha ancora sciolto le riserve riguardo la proposta del CSKA Mosca. L’eventuale partenza dell’attaccante argentino aprirebbe spazi importanti nella rosa viola, obbligando la dirigenza a intervenire con decisione per non lasciare scoperto il reparto avanzato.
Il nome più caldo in questo momento è quello di George Ilenikhena, giovane attaccante del Monaco classe 2006. La Fiorentina lavora da giorni alla trattativa, con contatti costanti tra le parti per definire una formula che potrebbe concretizzarsi in un prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un profilo dal grande potenziale, seguito anche da altri club europei, ma i viola sembrano intenzionati a muoversi con rapidità per convincere sia il giocatore sia il club francese.