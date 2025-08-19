Nazione su Piccoli: “Giulini apre. E l’attaccante non direbbe no alla Fiorentina”

Viola News
La Fiorentina continua a sondare Roberto Piccoli
La Nazione si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Se sulla destra l'impressione è che si possa fare un'operazione low cost, davanti nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di Roberto Piccoli.

Impensabile che la Fiorentina tiri fuori i 30 milioni chiesti dal Cagliari a inizio mercato, ma il club viola ha due certezze: che con Giulini si può trattare e che l'attaccante non direbbe no a Firenze.

Quella giusta sembra la 'formula Gudmundsson',ovvero un prestito oneroso con un obbligo di riscatto condizionato. Vedremo, di certo i viola continuano ad aver bisogno di piazzare gli esuberi.

