Quando Piccoli diceva: “Kean impressionante, mi fa impazzire”. Presto insieme?

Quella che ha vissuto il centravanti viola è stata una stagione davvero da incorniciare: adesso ne condividerà una altrettanto fruttuosa con il suo estimatore e collega?

Redazione VN 18 agosto - 15:43

L'attaccante del Cagliari Roberto Piccoli è l'obiettivo numero uno della Fiorentina, in cerca di un centravanti da aggiungere a Dzeko, Gudmundsson e Kean nella batteria di Stefano Pioli. Piccoli, cresciuto nell'Atalanta, da parte sua troverebbe nel vice capocannoniere dell'ultima Serie A un idolo, oltre che un punto di riferimento. Tant'è che in un'intervista rilasciata al conduttore di TLN TV Serie A Steven Moore, nel mese di marzo, aveva parlato di lui in questi termini:

A mio avviso il centravanti più forte che abbiamo in Serie A in questo momento è sicuramente Kean, sia per le sue caratteristiche fisiche che tecniche. E' una roba impressionante per velocità e potenza fisica, stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello e credo che il prossimo anno lo vedremo in palcoscenici più importanti di quelli attuali.

Previsione errata, dato che Moise è rimasto alla Fiorentina ignorando le sirene arabe fino al 15 luglio. E poi a La Gazzetta dello Sport, qualche tempo dopo: "Kean mi fa impazzire. Ha fisico, è forte in area, attacca la profondità, è completo. Spero di poter fare ancora meglio. In Italia ci sono tanti attaccanti forti, una sana competizione".