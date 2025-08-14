Dalla Francia: “Fiorentina interessata a Ilenikhena, ma il Monaco fa muro”

Nelle scorse ore era emerso l'interesse della Fiorentina per il giovane attaccante del Monaco, George Ilenikhena , arrivato lo scorso anno nella squadra francese per ben 18, 75 milioni di euro dal Royal Antwerp. Come scrive il giornalista di footmercato.net, Sebastien Denis, nonostante alcuni lievi problemi fisici, come la rottura degli adduttori tra gennaio e febbraio, il mancino resta sotto contratto fino a giugno 2029 con l'AS Monaco , che conta su di lui per il futuro. Tuttavia, la situazione sportiva del giocatore, che deve affrontare la forte concorrenza di Mika Biereth, Breel Embolo e Folarin Balogun nel suo stesso reparto, ha spinto alcune squadre a seguire il caso più da vicino.

Porte chiuse

Quattro i club interessati a lui, con l'obiettivo di ottenere un prestito con opzione di riscatto: lo Stoccarda, il Bayer Leverkusen, il Villarreal e la Fiorentina. Quattro le opzioni sul tavolo, ma il Monaco non è interessato a nessuna di esse, perché preferirebbe trattenere il giocatore per aiutarlo a crescere ancora. Dunque, le porte restano chiuse per il momento, per il 18enne che nella prima stagione in Ligue 1 ha realizzato 6 gol e 2 assist in 31 presenze.