Per Piccoli e Ioannidis l’unica pista percorribile è quella del prestito. I dettagli

La caccia al vice-Kean è molto complicata. Le richieste per Piccoli e Ioannidis spaventano i viola

Redazione VN 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 15:48)

La priorità della Fiorentina sul mercato porta alla ricerca del vice-Kean. Un profilo richiesto in prima persona da Stefano Pioli e su cui la dirigenza viola è al lavoro. Secondo Il Tirreno, la Fiorentina avrebbe individuato tre profili principali per occupare questa particolare casella: Shpendi del Cesena, Piccoli e Ioannidis.

Le difficoltà — Per quanto riguarda Roberto Piccoli e Fotis Ioannidis, le richieste, rispettivamente di Cagliari e Panathinaikos, però sarebbero troppo alte per le casse viola. I sardi valuterebbero il classe 2001 non meno di 28/30 milioni mentre i greci per il 25enne ellenico chiederebbero 22/25 milioni di euro.

La Fiorentina vorrebbe mettere in piedi queste trattative sulla base della formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, così da poter valutare nel tempo, tramite le prestazioni del giocatore, la possibilità di riscatto.

Sul classe 2003, Cristian Shpendi, che nell’ ultimo anno in Serie B ha collezionato 13 gol in 38 presenze col Cesena, c’è più di un’ idea, la sua duttilità sia come prima che seconda punta ha reso il calciatore completo e ideale per il gioco dei gigliati. Tutto questo però sarebbe possibile soltanto con l’uscita di Lucas Beltran, in Russia.