Sportitalia: “Niente Fiorentina per Zortea. Va a Bologna da Italiano”

La Fiorentina deve ancora risolvere il rebus del vice Dodò. I problemi fisici di Fortini non hanno dato la possibilità a Stefano Pioli di utilizzarlo al meglio, e così Daniele Pradè potrebbe tornare sul mercato. Uno dei nomi principali era quello di Nadir Zortea. L'ex Atalanta dopo un'ottima annata a Cagliari era finito nei radar viola, ma alla fine potrebbe accasarsi in un'altra squadra
Il Bologna chiude per Nadir Zortea. L'esterno era stato seguito ache dalla Fiorentina nelle ultime settimane
Come riporta Sportitalia, il Bologna avrebbe chiuso la trattativa per Zortea. La fumata bianca è arrivata, con le imminenti visite mediche, con successivo annuncio. Italiano quindi avrà un altro terzino destro, per allungare la propria rosa.
