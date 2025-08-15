Il Corriere dello Sport scrive oggi dell'attacco della Fiorentina, che va puntellato attingendo ancora una volta al mercato:
CorSport: “Shpendi, Siwe, Daku. Uno dei tre low cost risulta il più fattibile”
Capitolo attacco: i sogni Piccoli e Ioannidis sono destinati a rimanere tali?
I sondaggi col Cagliari per Piccoli hanno confermato l'infattibilità in questo momento di un'operazione che costerebbe almeno 25 milioni; stessa solfa per Ioannidis (il Panathinaikos chiede 22-25 milioni). Dei piani B, più economici, tra Shpendi (Cesena), Siwe (Guingamp) e Daku (Rubin Kazan), il più arrivabile sembra quest'ultimo: potrebbero bastare 4 milioni (chi è Daku? Il profilo stilato da VN). L'impressione è che tutto possa sbloccarsi all'inizio della prossima settimana, al più tardi nei giorni della Conference (andata giovedì prossimo), ma serve prima accelerare alcune uscite.
