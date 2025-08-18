CorSport: “Pioli vuole un super attacco. Piccoli-Ioannidis, c’è la formula”

La Fiorentina continua a cercare un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Moise Kean: un centravanti fisico, capace di attaccare la profondità e con il gol nel DNA, un vero alter ego del bomber titolare. Tra le opzioni considerate, Shpendi rimane tra i nomi ma senza priorità, mentre Daku del Rubin Kazan e Siwe del Guingamp sono ormai usciti dal radar. Così, i riflettori tornano su Ioannidis del Panathinaikos e Piccoli del Cagliari, profili già valutati in estate quando la permanenza di Kean era in dubbio per via della clausola rescissoria.