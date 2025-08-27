Fiorentina, convocati per il Polissya: rosa al completo, senza Kean e Piccoli

Pioli ne chiama 24 per il ritorno del playoff di Conference contro il Polissya: Kean squalificato è il solo assente tra i convocati

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya, in programma domani sera alle 20 al Mapei di Reggio Emilia. Stefano Pioli deve fare a meno del solo Moise Kean, squalificato, e del neo acquisto Piccoli che non fa partedella lista UEFA. Sono in 24 gli arruolabili: