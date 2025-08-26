La Fiorentina e tutti i tifosi viola stavano aspettando con attesa la decisione del giudice sportivo, riguardante la squalifica di Moise Kean in campo europeo. Infatti dopo che nelle gara contro il Polissya era stato espulso con il rosso diretto, per via di una reazione alla tirata di capelli di Sarapyi, la sensazione è che la squalifica potesse superare le due giornate.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league E’ arrivata la squalifica per Kean: 2 turni anziché 3. Il motivo
news viola
E’ arrivata la squalifica per Kean: 2 turni anziché 3. Il motivo
E' arrivata in questi minuti la squalifica per l'attaccante italiano. Kean dovrà saltare due turni di Conference League, partendo dal preliminare di giovedì
Il giudice sportivo invece ha optato per non calcare la mano, visto che per la UEFA non è stata riscontrata la violenza del gesto che avrebbe portato a tre giornate di squalifica.
Moise Kean, salterà dunque il ritorno del playoff di Conference League di giovedì contro il Polissya e la prima giornata del maxi girone europeo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA