E’ arrivata la squalifica per Kean: 2 turni anziché 3. Il motivo

La Fiorentina e tutti i tifosi viola stavano aspettando con attesa la decisione del giudice sportivo, riguardante la squalifica di Moise Kean in campo europeo. Infatti dopo che nelle gara contro il Polissya era stato espulso con il rosso diretto, per via di una reazione alla tirata di capelli di Sarapyi, la sensazione è che la squalifica potesse superare le due giornate.