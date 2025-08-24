Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, Marco Baroni ha parlato anche del mercato. Ecco le sue parole:
Baroni: “Ci manca un esterno”. In arrivo l’affondo del Toro per Fortini?
Le parole riguardo al mercato del tecnico granata
Se mi aspetto altri rinforzi? Il nostro fin qui è stato un mercato caratterizzato da coerenza e sintonia, chi è andato via è stato sostituito con elementi capaci e motivati, che credono nel nostro progetto. Abbiamo salutato Sosa (esterno sinistro passato al Crystal Palace, ndr), ci manca un elemento lì.
Molto probabile, allora, che il Torino settimana prossima si faccia risentire con la Fiorentina per Niccolò Fortini.
