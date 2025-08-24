Viola News
Baroni: “Ci manca un esterno”. In arrivo l’affondo del Toro per Fortini?

Baroni
Le parole riguardo al mercato del tecnico granata
Redazione VN

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, Marco Baroni ha parlato anche del mercato. Ecco le sue parole:

Se mi aspetto altri rinforzi? Il nostro fin qui è stato un mercato caratterizzato da coerenza e sintonia, chi è andato via è stato sostituito con elementi capaci e motivati, che credono nel nostro progetto. Abbiamo salutato Sosa (esterno sinistro passato al Crystal Palace, ndr), ci manca un elemento lì.

Molto probabile, allora, che il Torino settimana prossima si faccia risentire con la Fiorentina per Niccolò Fortini.

