Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina in rima: una casa in ristrutturazione

Il commento in rima

Fiorentina in rima: una casa in ristrutturazione

Fiorentina in rima: una casa in ristrutturazione - immagine 1
Torna il commento in rima alla prestazione della Fiorentina
Lorenzo Mazzanti

La ristrutturazione della casa fiorentina è iniziata solo adesso

Luperto ha dimostrato che i muri fin qui posti sono ancora in cartongesso

L'architetto Pioli ha un progetto ambizioso

Ma i suoi operai sono ancora sfiancati da un agosto afoso

Mandragora per abbreviar i tempi usa la testa

Ma Ndour e Mari sono appena tornati da una notturna festa

Kean e Dodo sono ancora in fase di collaudo

Il progetto senza di loro è una tv senza Baudo

Ranieri e Comuzzo son lavoratori disciplinati

Il lapsus finale di De Gea ricorda Sinner a Cincinnati

Gosens impeccabile come Marquez nelle moto

Sohm si ferma a chattare e a commentare foto

Gudmudsson e Fagioli non smetton di cantare

Apprezzati non da tutti sono una vacanza al mare

Progetto che all'alba è apparso nuvoloso

Gelato ancora freddo non del tutto cremoso

Per gustarlo al meglio non resta quindi che aspettare

Che i lavori in partenza inizino presto a decollare

Leggi i
commenti
Esclusive: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA