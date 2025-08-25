La ristrutturazione della casa fiorentina è iniziata solo adesso
Il commento in rima
Fiorentina in rima: una casa in ristrutturazione
Luperto ha dimostrato che i muri fin qui posti sono ancora in cartongesso
L'architetto Pioli ha un progetto ambizioso
Ma i suoi operai sono ancora sfiancati da un agosto afoso
Mandragora per abbreviar i tempi usa la testa
Ma Ndour e Mari sono appena tornati da una notturna festa
Kean e Dodo sono ancora in fase di collaudo
Il progetto senza di loro è una tv senza Baudo
Ranieri e Comuzzo son lavoratori disciplinati
Il lapsus finale di De Gea ricorda Sinner a Cincinnati
Gosens impeccabile come Marquez nelle moto
Sohm si ferma a chattare e a commentare foto
Gudmudsson e Fagioli non smetton di cantare
Apprezzati non da tutti sono una vacanza al mare
Progetto che all'alba è apparso nuvoloso
Gelato ancora freddo non del tutto cremoso
Per gustarlo al meglio non resta quindi che aspettare
Che i lavori in partenza inizino presto a decollare
