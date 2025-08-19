CorSport: “Fortini via con una nuova formula? In quel caso, ecco Zanoli”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Niccolò Fortini. Il Torino lo ha chiesto a titolo definitivo, ma la Fiorentina ha declinato l'offerta dei granata. I viola credono molto in lui, per questo vogliono scongiurare il rischio di perderlo totalmente.

La formula prediletta è quella del prestito secco, altrimenti potrebbe essere valutato il prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società di Commisso .

Se il classe 2006 dovesse partire non è escluso che Pradè e Goretti tornino su Alessandro Zanoli,vecchio obiettivo ormai destinato al Bologna. Ma non ancora rossoblù a tutti gli effetti. La Fiorentina resta vigile, anche perché Sartori ha fretta di chiudere con il Napoli. Tra l'altro, su Zanoli c'è pure l'Udinese.