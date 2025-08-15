VN – Fortini, decisione presa: si cerca un nuovo prestito

Il percorso di Niccolò Fortini sembra destinato a proseguire lontano da Firenze. La Fiorentina ha infatti preso la sua decisione sull'esterno classe 2006, reduce da un’ottima annata in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Il talento viola, protagonista con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione, ha attirato le attenzioni di numerosi club di categoria e non solo.