Il percorso di Niccolò Fortini sembra destinato a proseguire lontano da Firenze. La Fiorentina ha infatti preso la sua decisione sull'esterno classe 2006, reduce da un’ottima annata in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Il talento viola, protagonista con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione, ha attirato le attenzioni di numerosi club di categoria e non solo.
VN – Fortini, decisione presa: si cerca un nuovo prestito
In ritiro, la Fiorentina lo ha testato principalmente nel ruolo di esterno sinistro, posizione che al momento risulta però fortemente congestionata dalla concorrenza di Parisi e Gosens.
Le richieste non mancano: diversi club di Serie B (Empoli, ad esempio) hanno già bussato alla porta della Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Fortini, ma non è da escludere che possa emergere anche una pista in Serie A (opzione favorita dal ragazzo), magari in una squadra pronta a scommettere sulla sua freschezza e sulla sua capacità di incidere in velocità.
Il futuro di Fortini, almeno per questa stagione, appare dunque già scritto: lontano dai cancelli del Viola Park.
Il giocatore, tra l'altro, ha appena (ufficialmente, dato che in pratica la scelta era già stata presa lo scorso aprile) cambiato agenzia, passando a CAA Base.
