Nuova esclusione per Lucas Beltranche è stato estromesso dai convocati della partita di oggi. L'argentino è in attesa di capire cosa farà il River Plate. La sua speranza è di rientrare nei piani dei Millonarios, alla cui dirigenza il tecnico Marcelo Gallardo continua a indicare il nome del Vikingo per completare l'attacco.
Corriere dello Sport
CorSport: “Beltran aspetta il River. Bianco e Richardson, si lavora per la cessione”
Il Corriere dello Sport sulla situazione uscite
È per forza questione di giorni visto che il mercato argentino chiuderà ventiquattro ore prima di quello italiano. Stesso discorso per Bianco e Richardson, che dopo il primo di settembre potrebbero non essere più giocatori della Fiorentina: i rispettivi agenti sono al lavoro per trovare le soluzioni migliori da presentare ai propri assistiti. Saranno giorni molto caldi sul fronte delle uscite. Lo scrive il Corriere dello Sport.
