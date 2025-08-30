Bardazzi: “Impensabile eliminare la clausola di Kean. Comuzzo deve restare”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Leonardo Bardazzi ha analizzato con attenzione le ultime mosse di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul rinnovo di Moise Kean, sull’importanza della permanenza dei big e sulle prospettive della squadra in vista della nuova stagione. Tra valutazioni tecniche e riflessioni strategiche, Bardazzi ha offerto una panoramica sul momento della Viola.