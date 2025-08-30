Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Leonardo Bardazzi ha analizzato con attenzione le ultime mosse di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul rinnovo di Moise Kean, sull’importanza della permanenza dei big e sulle prospettive della squadra in vista della nuova stagione. Tra valutazioni tecniche e riflessioni strategiche, Bardazzi ha offerto una panoramica sul momento della Viola.
Bardazzi: "Impensabile eliminare la clausola di Kean. Comuzzo deve restare"
Il rinnovo di Kean—
Il rinnovo di Kean è molto importante per la Fiorentina, e il rialzo della clausola è un bel paracadute per la Fiorentina. La cosa che mi è piaciuta è la voglia della Fiorentina di confermare tutti; perché è segno che c'è un'idea per il futuro. La Fiorentina ha fatto uno sforzo economico importante, così come per De Gea e Gudmundsson. Era impensabile togliere la clausola a Kean quindi, averla alzata a 62 milioni, è già un grande risultato. Se Kean dovesse riconfermarsi sui numeri dello scorso anno, allora sarà difficile trattenerlo anche la prossima estate. In questo mercato, ciò che ha frenato i grandi club, penso sia stato anche il fatto di una carriera altalenante.
Il mercato—
Dovesse arrivare un'offerta credo che la Fiorentina possa prendere in considerazione una partenza di Parisi, a maggior ragione, con l'arrivo di Lamptey sulla destra Fortini potrebbe essere utilizzato sulla sinistra come vice Gosens. Mi auguro che la Fiorentina non venda Comuzzo, al di là dell'errore di giovedì, ma è uno dei migliori marcatori in Italia non solo alla Fiorentina. La Fiorentina ha deciso di tenere i big, spero faccia lo stesso con Comuzzo; al di là dell'errore di giovedì è uno dei migliori marcatori in Italia. E' un ragazzo di vent'anno, deve ovviamente migliorare ma è un valore aggiunto per questa squadra. Un altro acquisto che mi piace molto è Nicolussi Caviglia, il suo arrivo "libera" Fagioli che non è un regista a due tocchi al contrario dell'ex Venezia. Inoltre Nicolussi ti da mano anche in fase difensiva e ha un un ottimo piede sui calci piazzati.
La sfida di Torino—
Per noi è una partita fondamentale. Anche un pareggio starebbe stretto alla Fiorentina, ma per portare a casa la vittoria bisogna essere pronti a lottare per 95 minuti perché il Torino viene da una sconfitta per 5-0 all'esordio e vorrà riscattarsi.
