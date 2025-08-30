CorSport: “La Fiorentina ha superato il Brighton per Lindelof grazie a De Gea”

È tutto fatto per Viktor Lindelof. Il difensore svedese ha scelto la Fiorentina ed è pronto a vestire la maglia viola . Il club di Rocco Commisso gli ha prospettato un contratto di due anni con opzione per il terzo, oltre a uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro netti a stagione (comprensivo di bonus).

Pradè e Goretti sono riusciti a battere la concorrenza del Brighton con anche l’aiuto di David De Gea che ha convinto Lindelof a scegliere Firenze. L’affare è in dirittura d’arrivo, ma al momento in sospeso. Questo perché la Fiorentina deve prima chiudere la cessione di Pietro Comuzzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.