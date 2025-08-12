Nazione sull’attacco: “Tutti i nomi seguiti dalla Fiorentina. Resiste Siwe”

La Nazione si sofferma sull'attacco della Fiorentina. I movimenti maggiori restano infatti davanti, dove si cerca un giocatore giovane che possa riempire la casella del vice Kean senza un grande esborso.
La Fiorentina di Pioli cerca un attaccante
Al nome di Siwe e a quello di Shpendi ieri si sono aggiunti un paio di candidati. Il primo èConrad Harder dello Sporting Lisbona, talento classe 2005 che i viola vorrebbero però soltanto in prestito. E poi Mirlind Daku, attaccante albanese classe '98 del Rubin Kazan: costo circa 8 milioni.
