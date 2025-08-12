Nazione sull’attacco: “Tutti i nomi seguiti dalla Fiorentina. Resiste Siwe”

Al nome di Siwe e a quello di Shpendi ieri si sono aggiunti un paio di candidati. Il primo èConrad Harder dello Sporting Lisbona, talento classe 2005 che i viola vorrebbero però soltanto in prestito. E poi Mirlind Daku, attaccante albanese classe '98 del Rubin Kazan: costo circa 8 milioni.