Accostato a tanti, anche alla Fiorentina: Insigne si avvicina al ritorno in A

Adesso, però, l’accelerata sembra essere arrivata dalla Capitale: Lotito ha incontrato il manager del calciatore e sta studiando la fattibilità dell’operazione, con l’idea di offrire un contratto annuale con opzione fino al 2027. Insigne, dal canto suo, ha messo in stand-by altre proposte e attende il via libera per tornare protagonista in Serie A e provare a riconquistare la Nazionale.