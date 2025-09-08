Viola News
Accostato a tanti, anche alla Fiorentina: Insigne si avvicina al ritorno in A

Insigne torna in Italia?
Il nome di Lorenzo Insigne è tornato a circolare con forza nel mercato italiano. L’attaccante ex Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto, è finito al centro di rumors che lo vogliono sempre più vicino alla Lazio, pronto a riabbracciare Maurizio Sarri.

Eppure, nelle scorse settimane, Insigne era stato accostato anche alla Fiorentina: i viola avevano valutato il suo profilo come possibile colpo d’esperienza per rafforzare l’attacco. Un sondaggio reale, frenato inizialmente dai costi e dall’età, ma mai del tutto accantonato.

Adesso, però, l’accelerata sembra essere arrivata dalla Capitale: Lotito ha incontrato il manager del calciatore e sta studiando la fattibilità dell’operazione, con l’idea di offrire un contratto annuale con opzione fino al 2027. Insigne, dal canto suo, ha messo in stand-by altre proposte e attende il via libera per tornare protagonista in Serie A e provare a riconquistare la Nazionale.

Il futuro è ancora da scrivere, ma una certezza c’è: Insigne è tornato al centro del mercato italiano, dopo che anche la Fiorentina aveva accarezzato l’idea di vestirlo di viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

