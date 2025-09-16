“Indovinate chi è tornato”: Kouamè annuncia il suo ritorno in campo

La Fiorentina ritrova Christian Kouamé . L’attaccante ivoriano è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo il grave infortunio al ginocchio destro rimediato lo scorso 6 aprile nella sfida di Serie A tra Empoli, club in cui era in prestito, e Cagliari.

Lesione del legamento crociato anteriore e una lunga riabilitazione che hanno tenuto il giocatore lontano dal campo per mesi, ma adesso il peggio sembra alle spalle. A dare la notizia è stato lo stesso Kouamé attraverso i suoi profili social, con un messaggio breve ma significativo:“Indovinate chi è tornato”, ha scritto accompagnando le parole con alcune immagini dall’allenamento.