Gazzetta a Gosens e Dodò: “Fondamentali, ma lontani dai livelli dello scorso anno”

In qualsiasi modulo, la Fiorentina ha due interpreti intoccabili: Dodò e Gosens, punti fermi del tecnico Stefano Pioli, sempre pronti agli straordinari e ancor più adesso che si è infortunato seriamente Tariq Lamptey.

Il primo segnale di importanza, è raccontato dai numeri: Dodò è l'unico giocatore viola di movimento che in sei partite, fra campionato e Conference League, è stato in campo per gli interi 540 minuti, senza perdere nemmeno un secondo di gioco. Robin Gosens è sul podio con 468 minuti ed è il terzo uomo più impiegato subito dopo Marin Pongracic (475).