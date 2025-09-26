In qualsiasi modulo, la Fiorentina ha due interpreti intoccabili: Dodò e Gosens,punti fermi del tecnico Stefano Pioli, sempre pronti agli straordinari e ancor più adesso che si è infortunato seriamente Tariq Lamptey.
Gazzetta a Gosens e Dodò: "Fondamentali, ma lontani dai livelli dello scorso anno"
La Gazzetta dello Sport su Gosens e Dodò
Il primo segnale di importanza, è raccontato dai numeri: Dodò è l'unico giocatore viola di movimento che in sei partite, fra campionato e Conference League, è stato in campo per gli interi 540 minuti, senza perdere nemmeno un secondo di gioco. Robin Gosens è sul podio con 468 minuti ed è il terzo uomo più impiegato subito dopo Marin Pongracic (475).
Inamovibili, ma attesi al più presto, con il resto della squadra, a una scossa in positivo perché sembrano ancora lontani dai livelli della passata stagione. Serve uno scatto in avanti per trascinare la Fiorentina fuori dalle difficoltà di classifica e di prestazioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
