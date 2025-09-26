Tattica e tanto lavoro fisico: così la Fiorentina prepara la sfida al Pisa

Mattinata di lavoro, quella di ieri, per la Fiorentina. Al Viola Park vanno avanti i test in vista del match di domenica pomeriggio contro il Pisa. Tanto lavoro tattico e una consistente parte fisica, con i ragazzi di Pioli chiamati anche a respingere le critiche per una condizione atletica che fin qui non è parsa brillantissima.
Squadra che a Pisa non sarà seguita dagli ultras viola a causa della nota protesta contro il caro biglietti (49 euro il settore ospiti). Di contro la Fiorentina ieri ha messo in vendita i biglietti per la prossima sfida di campionato al Franchi contro la Roma, in programma domenica 5 ottobre alle 15.
Partita nei giorni scorsi anche la vendita dei tagliandi per l'esordio di giovedì prossimo nella League Phase di Conference League contro il Sigma Olomouc (ore 21). Per le tre gare interne europee si può ancora scegliere il mini abbonamento proposto dalla società viola. Lo scrive la Nazione.
