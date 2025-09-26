CorSport sicuro: “Pioli non ha abbandonato la difesa a 4”. Il modulo alternativo

La Fiorentina contro il Pisa dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2, ma Stefano Pioli non ha abbandonato la difesa a 4. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra potrà anche scendere in campo con un 4-3-2-1:
Pioli e la difesa a 4
Se viceversa Pioli non dovesse essere convinto che i tre dietro siano la soluzione giusta (e non lo è, lo dicono le prove che naturalmente sta facendo), terrà bassi Dodo e Gosens e punterà su due dei cinque centrali a sua disposizione per formare la coppia, ma l’intervento più significativo per aumentare qualità e profondità della squadra sarà ancora da metà in avanti. Nicolussi Caviglia tra due mezzali tipo Mandragora e Sohm, i soliti Gudmundsson e Fazzini insieme però stavolta dietro Kean e oplà il 4-3-2-1 è pronto.
