Difesa a 3 o difesa a 4? Contro il Pisa, Stefano Pioli è pronto a tornare con la difesa a 3 che non sembra essere però così scontata nei suoi componenti. Infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport,Ranieri potrebbe essere sostituito da Mattia Viti:
Ranieri rischia il posto, CorSport: "Ecco chi al suo posto contro il Pisa"
Corriere dello Sport
Ranieri in panchina con il Pisa?
Il tentativo non ha dato l’esito sperato per rendimento individuale e d’insieme in nessuno dei tre reparti e intanto l’allenatore parmigiano è intenzionato a riproporre la difesa a tre (Viti insidia Ranieri): quello che di sicuro sarà a tre è il centrocampo. Per consentire a Nicolussi Caviglia, regista de facto, di poter avere una mezzala di supporto su entrambi i lati e la novità del 3-5-2 a cui sta mettendo mano Pioli rispetto alle gare precedenti in cui l’ha proposto è che una delle due mezzali è Jacopo Fazzini.
