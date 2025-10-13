CorSport su Sohm: “Pagato 16mln, che mistero. E nasce tutto da un equivoco”

Il Corriere dello Sport su Simon Sohm

Redazione VN 13 ottobre - 06:52

A inizio stagione, Sohm si era presentato con ambizioni altissime, parlando apertamente di Champions League e invitando la squadra a “sognare in grande”. Tuttavia, il suo percorso in viola non è decollato come sperato. Dopo un esordio folgorante con gol al primo pallone toccato nell’amichevole contro il Manchester United a Old Trafford, il centrocampista svizzero ha vissuto settimane complicate, segnate da infortuni e prestazioni altalenanti. La fascite plantare che lo affligge da tempo lo ha costretto a saltare diverse partite e a rinunciare anche alla convocazione con la Svizzera.

Le difficoltà di Sohm non sono solo fisiche ma anche tattiche. Il suo ruolo in campo è stato oggetto di equivoci: acquistato come centrocampista di interdizione, si è rivelato più propenso all’inserimento e alla costruzione offensiva. Questa discrepanza ha generato confusione e rallentato il suo inserimento nei meccanismi della squadra. A ciò si aggiunge il peso dell’investimento da 16 milioni di euro, cifra che alimenta dubbi e aspettative sempre più pressanti sull’effettivo rendimento del giocatore.

Stefano Pioli ha riconosciuto pubblicamente la difficoltà del momento, dichiarando che “Sohm non gioca perché non mi sta convincendo”. Un messaggio chiaro, ma anche un tentativo di stimolo verso un talento in cerca di riscatto. Il tecnico punta a recuperarlo pienamente, consapevole che il classe 2001, se ritroverà condizione e fiducia, può diventare un elemento chiave del centrocampo. Ora spetta al giocatore riconquistare la fiducia dell’allenatore e l’appoggio del pubblico fiorentino, che lo attende come uno dei possibili protagonisti della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.