Prossimi avversari: il Milan e un monte ingaggi destinato a crescere. Le cifre

Dopo un anno di cocenti delusioni, il Milan con il ritorno di Max Allegri in panchina si è riaffacciato ai vertici del calcio italiano, andando a giocarsi in questo primo frangente stagionale la vetta della classifica con Napoli, Roma ed Inter. Questo, grazie all'arrivo di calciatori importanti - due nomi su tutti, Modrid e Rabiot - e la definitiva consacrazione di elementi quali Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers (che contro la Fiorentina, domenica sera, non ci sarà) e Fikayo Tomori.