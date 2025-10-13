Prossimi avversari: il Milan e un monte ingaggi destinato a crescere. Le cifre

Dopo un anno di cocenti delusioni, il Milan con il ritorno di Max Allegri in panchina si è riaffacciato ai vertici del calcio italiano, andando a giocarsi in questo primo frangente stagionale la vetta della classifica con Napoli, Roma ed Inter. Questo, grazie all'arrivo di calciatori importanti - due nomi su tutti, Modrid e Rabiot - e la definitiva consacrazione di elementi quali Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers (che contro la Fiorentina, domenica sera, non ci sarà) e Fikayo Tomori.
Pulisic, Saelemaekers e Tomori viaggiano verso rinnovi contrattuali importanti
Non è un caso che a questi tre giocatori appena citati verranno proposti a breve prolungamenti contrattuali importanti, portandoli ad aggiungersi a una schiera di stipendi già alti considerando anche che quest'anno il Milan è fuori dalle coppe. All'attaccante statunitense, ad esempio, verrà proposto un aumento d'ingaggio che lo andrà ad equiparare agli altri più pagati della rosa rossonera (un nome su tutti, Leao), ovvero sui 5 milioni, mentre all'esterno belga - diventato tatticamente fondamentale per Allegri - l'obiettivo è quasi triplicare l'ingaggio, portandolo sui 4 milioni. Infine Tomori: per lui si parla di prolungamento fino al 2028 a 3,5 milioni. Lo riporta tuttomercatoweb.com.
