Stati Uniti-Australia, minuto 30, contatto di gioco con protagonista Christian Pulisic. L'attaccante del Milan si accascia a terra e chiede il cambio. La sua gara finisce lì e al suo posto entra Diego Luna, con l'ex Chelsea accompagnato fuori dal campo dai medici della nazionale statunitense.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pulisic si fa male ancora e adesso è a rischio per la Fiorentina: cosa è successo
altre news
Pulisic si fa male ancora e adesso è a rischio per la Fiorentina: cosa è successo
Infortunio per Pulisic
Nel post partitaMauricio Pochettinoha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore: "Ha sentito un fastidio al bicipite femorale. Domani volerà in Italia e sarà valutato. Adesso non possiamo dire niente". Pulisic veniva da qualche problema alla caviglia destra.
Adesso Allegri rischia di perdere davvero una pedina fondamentale per la sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Non ci sarà nemmeno Saelemaekersper un infortunio ai flessori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA