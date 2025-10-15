Pulisic si fa male ancora e adesso è a rischio per la Fiorentina: cosa è successo

Stati Uniti-Australia, minuto 30, contatto di gioco con protagonista Christian Pulisic. L'attaccante del Milan si accascia a terra e chiede il cambio. La sua gara finisce lì e al suo posto entra Diego Luna, con l'ex Chelsea accompagnato fuori dal campo dai medici della nazionale statunitense.

Nel post partitaMauricio Pochettinoha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore: "Ha sentito un fastidio al bicipite femorale. Domani volerà in Italia e sarà valutato. Adesso non possiamo dire niente". Pulisic veniva da qualche problema alla caviglia destra.