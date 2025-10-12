Qui Milan: Pulisic ok, Estupiñán a rischio. E Allegri perde una pedina importante

La situazione in casa Milan

Scatta l’allarme in casa Milan: entrambe le fasce rischiano di restare scoperte in vista della sfida contro la Fiorentina. Nel giro di poche ore, infatti, i rossoneri hanno visto fermarsi sia Alexis Saelemaekers che Pervis Estupiñán. Il belga ha accusato un problema al flessore destro durante Belgio-Macedonia, dopo un’ora di gioco, ed è già rientrato a Milano per accertamenti, rinunciando al prossimo impegno della sua nazionale. La sua presenza domenica prossima contro la Fiorentina appare un miraggio. Sulla fascia destra, in caso di forfait, Allegri potrebbe affidarsi al giovane Zachary Athekame, da poco promosso in nazionale svizzera, anche se non ha ancora debuttato da titolare in rossonero.

Sull’altra corsia, Pervis Estupiñán ha lasciato il campo al 44’ dell’amichevole tra Ecuador e Stati Uniti per una distorsione alla caviglia sinistra dopo uno scontro con Timothy Weah. Il laterale mancino ha provato a rientrare ma è stato costretto a fermarsi definitivamente prima dell’intervallo. Le prime notizie, tuttavia, sono più rassicuranti rispetto al caso di Saelemaekers: l’ecuadoriano è rimasto nel ritiro della nazionale e spera di recuperare in tempo per l’amichevole contro il Messico. Se non dovesse farcela, il giovane Davide Bartesaghi — già schierato contro la Juventus prima della sosta — sarebbe pronto a sostituirlo.

In questo contesto, l’unica nota positiva per il Milan arriva da Christian Pulisic, che ha smaltito il fastidio alla caviglia e ha giocato uno spezzone di gara contro gli Stati Uniti, tranquillizzando lo staff medico rossonero. Resta però l’allarme in casa Milan: due esterni titolari in dubbio, un calendario fitto di impegni e una lunga lista di nazionali ancora in giro per il mondo, con i tifosi che incrociano le dita sperando di non dover aggiungere nuovi nomi alla lista degli indisponibili. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.