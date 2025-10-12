Kouadio non trova spazio. Gazzetta: “Possibile cessione a gennaio stile Fortini”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Eddy Kouadio, giovane talento della Fiorentina. Il classe 2006 non sta trovando spazio e a gennaio potrebbe salutare Firenze, in prestito:
Kouadio saluta la Fiorentina?
Pure nel reparto arretrato c'è affollamento. Infatti anche Eddy Kouadio, classe 2006, vorrebbe trovare più spazio, ma è facile che a gennaio venga mandato in B proprio per avere un minutaggio importante, come successo lo scorso anno con l'esterno, sempre del 2006, Jacopo Fortini, che ha giocato due volte per 77 minuti. Ma piano piano si sta guadagnando un po' di fiducia. L'ambiente fiorentino reclama spazi pure per il giovanissimo e talentuoso portiere, ancora un 2006, Tommaso Martinelli di Bagno a Ripoli sede del Viola Park. Ma per ora è meglio, vista la situazione, mettersi saldamente nelle mani di De Gea. C'è bisogno di tutta la sua esperienza per provare a risalire. Gli esperimenti sono rimandati a più avanti.
