Roma, ma che fai?! Bonus nel contratto di Wesley per una coppa che non fa

Un curioso dettaglio è emerso dal contratto che lega la Roma al giovane brasiliano Wesley. Come riportato da Repubblica, tra le clausole dell’accordo figura un bonus da 288mila euro lordi in caso di vittoria della Champions League.
Fatto curioso in casa Roma
Nulla di strano, se non fosse che i giallorossi non partecipano attualmente alla competizione e non la disputano dal marzo 2019, data dell’ultima apparizione contro il Porto.
Si tratterebbe probabilmente di una distrazione o di un contratto standard riadattato con poche modifiche, dove è rimasta una clausola ormai fuori contesto. Un piccolo errore che, più che creare problemi, ha strappato un sorriso tra gli addetti ai lavori, vista l’impossibilità per il giocatore di ottenere il premio nel breve periodo.
