Le condizioni

Qui Milan, Pulisic salta la Fiorentina. Lesione muscolare alla coscia: il punto

Aggiornamenti sullo statunitense
Redazione VN

Arrivano aggiornamenti direttamente da Milanello in merito alle condizioni di Christian Pulisic dopo l'infortunio rimediato con la propria nazionale. L'attaccante è stato infatti sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno certificato che non sarà della partita contro la Fiorentina.

Il ragazzo ha infatti rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro e verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Lo statunitense si aggiunge alla lista degli indisponibili di Max Allegri. 

