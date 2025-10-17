Arrivano aggiornamenti direttamente da Milanello in merito alle condizioni di Christian Pulisic dopo l'infortunio rimediato con la propria nazionale. L'attaccante è stato infatti sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno certificato che non sarà della partita contro la Fiorentina.
Qui Milan, Pulisic salta la Fiorentina. Lesione muscolare alla coscia: il punto
Il ragazzo ha infatti rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro e verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Lo statunitense si aggiunge alla lista degli indisponibili di Max Allegri.
