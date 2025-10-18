Allegri: “La Fiorentina meriterebbe più punti. La situazione infortunati”

Viola News
Le parole di Allegri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina
Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina. Le sue parole:

Le partite dopo la sosta sono un'incognita. Affrontiamo una Fiorentina che, al di là della classifica, ha fatto ottime prestazioni. Ha giocatori di ottima qualità, dovremo stare attenti e giocare da squadra con rispetto nei confronti dell'avversario. Davanti hanno il gol nelle gambe, è bene allenata e organizzata. Avrebbe meritato più punti.

Il punto sugli infortunati

Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic, difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupiñán non ci sarà domani. Da valutare Nkunku che ha fastidio all'alluce, vedremo se riuscirà a mettersi la scarpa bene altrimenti non ci sarà. Saelemaekers sarà a disposizione. Jashari fuori.

Pioli

Ho un buon rapporto con Stefano, gli faccio i complimenti per lo scudetto che non è mai banale vincere. Credo che riuscirà a fare un grande lavoro anche alla Fiorentina.

 

