Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Allegri: “La Fiorentina meriterebbe più punti. La situazione infortunati”
altre news
Allegri: “La Fiorentina meriterebbe più punti. La situazione infortunati”
Le parole di Allegri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina
Le partite dopo la sosta sono un'incognita. Affrontiamo una Fiorentina che, al di là della classifica, ha fatto ottime prestazioni. Ha giocatori di ottima qualità, dovremo stare attenti e giocare da squadra con rispetto nei confronti dell'avversario. Davanti hanno il gol nelle gambe, è bene allenata e organizzata. Avrebbe meritato più punti.
Il punto sugli infortunati—
Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic, difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupiñán non ci sarà domani. Da valutare Nkunku che ha fastidio all'alluce, vedremo se riuscirà a mettersi la scarpa bene altrimenti non ci sarà. Saelemaekers sarà a disposizione. Jashari fuori.
Pioli—
Ho un buon rapporto con Stefano, gli faccio i complimenti per lo scudetto che non è mai banale vincere. Credo che riuscirà a fare un grande lavoro anche alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA