Sarri: “Altrove sarei andato via. Rimango forte nonostante le bestemmie”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lazio. I biancocelesti si preparano ad affrontare la Dea in uno scontro diretto con l'assenza di numerosi giocatori. Dopo il caos in merito al blocco del mercato, il tecnico si è espresso così sulla scelta di andare alla Lazio e sul progetto:
A gennaio e a giugno saprò dire se il progetto mi convince. Quello che ho fatto questa estate per la Lazio non lo avrei fatto da nessun'altra parte. In una squadra che mi dice che non avrebbe potuto fare mercato dopo aver firmato il contratto sarei sicuramente andato via e avrei abbandonato immediatamente, qui ho avuto forte remore a farlo. E questa forza non mi sta abbandonando, nonostante le bestemmie che ogni giorno mi vengono per tutto quello che succede dentro e intorno a noi.
