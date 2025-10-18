Sarri: “Altrove sarei andato via. Rimango forte nonostante le bestemmie”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lazio. I biancocelesti si preparano ad affrontare la Dea in uno scontro diretto con l'assenza di numerosi giocatori. Dopo il caos in merito al blocco del mercato, il tecnico si è espresso così sulla scelta di andare alla Lazio e sul progetto: