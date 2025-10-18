Allegri perde anche Nkunku? Gazzetta: “Al massimo va in panchina”

Massimiliano Allegri rischia di perdere un altro giocatore? Dopo Pulisic e Rabiot, secondo la Gazzetta dello Sport, anche Nkunku sembra essere in dubbio per la sfida con la Fiorentina:
Leao dall'inizio e chi al suo fianco? Tutto dipende da un giocatore che, al contrario, non partirà titolare: Nkunku. E qui c'entra ancora la nazionale francese, che ha restituito due rossoneri su tre acciaccati o infortunati (Rabiot). Nkunku non si è ancora allenato con la squadra per via di un colpo al piede subito in nazionale e va anche lui verso l'esclusione. Così sarebbe Loftus-Cheek a sostenere Rafa in attacco, in qualità di trequartista muscolare, ruolo già coperto in passato. Ad Allegri resterebbe così la carta Gimenez da giocarsi a partita in corso: Santi è tornato sano dagli impegni con il Messico - di questi tempi è una notizia - e si è già allenato con intensità. Se invece Nkunku potrà essere a disposizione per la panchina, potrebbe essere lui l'eventuale cambio d'attacco della partita, con Gimenez in campo subito in coppia con Leao.
