Gazzetta: “Champions? Allegri aveva ragione su Pioli. E lui non mostra rancore”

La Gazzetta dello Sport, per commentare l'avvicinamento a Milan-Fiorentina di domani,si è soffermata sulla battuta di inizio stagione che Stefano Pioli fece parlando di Champions League e di Massimiliano Allegri:

Il parmigiano diventa il tredicesimo allenatore con 500 panchine in A. Primo c'è l'inarrivabile (792) Carletto Mazzone, a un passo ci sono Claudio Ranieri e Gigi Radice (501) che verranno sorpassati. A 512 c'è Massimiliano Allegri, il rivale di domani sera che ad agosto non mise la Fiorentina di Pioli tra le possibili candidate a un posto per la Champions League 2026-27. Finora il tagliente livornese ha avuto ragione. La Viola ha solo tre punti in classifica, come il Verona. E sotto, a due, ci sono solo Genoa e Pisa. Ieri l'allenatore viola non ha mostrato rancore, sa che la situazione della sua squadra è delicata e l'unica cosa da fare è provare a tirarsi fuori velocemente dai guai: «Max è un gran tecnico. Hanno fatto un'ottima li squadra. Sono solidi»

