Fiorentina contro il Milan da ultima in classifica? Il rischio c’è

La pressione è forte sul gruppo gigliato e potrebbe addirittura aumentare prima del calcio d'inizio
Redazione VN

La Fiorentina prepara il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. La truppa di Stefano Pioli giocherà domenica sera alle 20:45 contro il Milan a San Siro.

La classifica dei viola fin qui lascia a desiderare: tre punti raccolti in sei giornate, zero vittorie a fronte di tre sconfitte e altrettanti pareggi. La pressione è forte sul gruppo gigliato e potrebbe addirittura aumentare prima del calcio d'inizio del Meazza.

C'è la possibilità, infatti, che la Fiorentina affronti il Milan da ultima in classifica. Il tutto è diretta conseguenza dalla scansione delle partite della settima giornata, in particolare quelle delle uniche tre squadre dietro Kean e compagni, ovvero Pisa-Verona e Genoa-Parma. Lo scontro diretto dell'Arena Garibaldi si giocherà sabato alle 15, mentre la gara di Marassi domenica sempre alle 15.

La classifica recita: Fiorentina e Verona 3, Genoa e Pisa 2. Ecco quindi che, in caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri e successo dei rossoblù, i viola si ritroverebbero sul fondo della classifica insieme agli scaligeri o ai pisani. Dobbiamo dircelo chiaramente: il rischio c'è.

