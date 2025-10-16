Fiorentina contro il Milan da ultima in classifica? Il rischio c’è

La pressione è forte sul gruppo gigliato e potrebbe addirittura aumentare prima del calcio d'inizio

Redazione VN 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 22:54)

La Fiorentina prepara il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. La truppa di Stefano Pioli giocherà domenica sera alle 20:45 contro il Milan a San Siro.

La classifica dei viola fin qui lascia a desiderare: tre punti raccolti in sei giornate, zero vittorie a fronte di tre sconfitte e altrettanti pareggi. La pressione è forte sul gruppo gigliato e potrebbe addirittura aumentare prima del calcio d'inizio del Meazza.

C'è la possibilità, infatti, che la Fiorentina affronti il Milan da ultima in classifica. Il tutto è diretta conseguenza dalla scansione delle partite della settima giornata, in particolare quelle delle uniche tre squadre dietro Kean e compagni, ovvero Pisa-Verona e Genoa-Parma. Lo scontro diretto dell'Arena Garibaldi si giocherà sabato alle 15, mentre la gara di Marassi domenica sempre alle 15.

La classifica recita: Fiorentina e Verona 3, Genoa e Pisa 2. Ecco quindi che, in caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri e successo dei rossoblù, i viola si ritroverebbero sul fondo della classifica insieme agli scaligeri o ai pisani. Dobbiamo dircelo chiaramente: il rischio c'è.