Panucci accusa: “In Italia l’80% dei dirigenti non sa nulla del proprio club”

L'ex difensore e oggi opinionista Christian Panucci ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera dove ha detto la sua anche sulla situazione delle dirigenze dei club italiani:
Sorpreso dalla scelta di Chivu all'Inter? Solo in Italia si può pensare che uno che ha totalizzato 600 presenze in carriera non sia pronto per il campionato. Ho giocato con Cristian alla Roma, aveva già all’epoca un’intelligenza calcistica superiore. Di calcio se ne deve occupare chi sa di calcio: da noi l’80% dei dirigenti gestiscono società di cui non sanno nulla. Per i manager non ci sono distinguo, per i tecnici invece precisazioni e cavilli
