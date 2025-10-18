Attenzione alle prossime partite della Juventus, perché all'interno della società bianconera in tanti stanno riflettendo sul rendimento della squadra in questo inizio stagionale, certo, ma anche su quello del tecnico della Vecchia Signora, ovvero il croato Igor Tudor. L'allenatore ex Lazio, Marsiglia e Verona era stato confermato la scorsa estate dopo i buoni risultati raccolti una volta subentrato a Thiago Motta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Tudor a rischio in casa Juve? Rapporti freddi del croato con i vertici del club
altre news
Tudor a rischio in casa Juve? Rapporti freddi del croato con i vertici del club
La società bianconera si aspettava di più da questo inizio di stagione, sia in campionato che in Champions
Intorno all'ambiente juventino oggi, invece, l'aria sembrerebbe cambiata rispetto a qualche mese fa. Il giornalista Matteo Moretto parla di assoluta freddezza tra il tecnico e Damien Comolli, direttore generale della compagine bianconera. I cinque pareggi di fila raccolti nelle ultime cinque partite ed il modo con cui sono arrivati hanno evidentemente gettato qualche dubbio sulla solidità del progetto legato a Tudor, il quale è, a questo punto, sotto osservazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA