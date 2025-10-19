Milan-Fiorentina, Loftus-Cheek non ci sarà: ecco l’esito gli esami

Ruben Loftus-Cheek si aggiunge alla già folta lista di giocatori indisponibili in casa Milan in vista della sfida delle 20.45 contro la Fiorentina, valida per la settima giornata di Serie A. Dopo le assenze di Pulisic, Rabiot, Estupiñán e Nkunku (oltre al lungodegente Jashari), anche il centrocampista inglese si è dovuto fermare durante la rifinitura di ieri a causa di un problema di natura muscolare.

Come riportato da Il Corriere della Sera, nella mattinata odierna Loftus-Cheek si è sottoposto agli esami di rito, che hanno escluso lesioni ma non hanno fornito indicazioni sufficientemente rassicuranti per consentirgli di essere a disposizione di Massimiliano Allegri, neppure per la panchina. L’ex Chelsea avvertiva ancora dolore nella zona interessata e, alla luce del suo passato segnato da diversi infortuni, lo staff tecnico ha deciso di non correr rischi, puntando a recuperarlo in vista della gara di venerdì prossimo contro il Pisa.