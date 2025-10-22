Fermate le tifoserie di Pisa e Verona. I gialloblù saltano la trasferta a Firenze

Cinque tifosi del Verona sono stati arrestati con la formula dell'arresto differito dalla polizia di Pisa in collaborazione con le questure di Verona e di Trento, perché ritenuti tra i maggiori responsabili degli scontri con gli ultrà pisani. Per tutti l'accusa è a vario titolo di rissa, possesso, utilizzo e lancio di fumogeni, mazze, bastoni, oggetti contundenti e atti a offendere. I quattro veronesi sono stati sottoposti subito agli arresti domiciliari, per il tifoso di Trento processo per direttissima. I poliziotti hanno anche sequestrato, subito dopo i tafferugli, passamontagna, un coltello e un taglierino, guanti, sfollagente telescopici, pezzi di cinghie, fibbie, fumogeni, mazze, tubi geberit e aste, ha aggiunto la questura pisana, "a testimoniare la violenza degli scontri, e le intenzioni bellicose delle opposte fazioni".