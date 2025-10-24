Masini: “Dzeko e Pioli? Mi sono piaciuti. Gudmundsson, un gol da campione”

"Ieri la Fiorentina mi è piaciuta, siamo andati un po' meglio. Io speravo di vedere certi cambi, come Nicolussi play basso, così come ha fatto Mandragora. Fagioli in quel ruolo ha giocato bene, e come tocca il pallone, a me piace da impazzire. Forse non è adesso il momento per certi cambi, ma abbiamo una risposta da chi giocava meno. Viti mi ha dato sicurezza a Vienna. Forse piano piano comincia ad arrivare un certo equilibrio, ma ho notato certe cose che da tifoso mi riempiono gli occhi, come il gol di Gudmundsson. Ha fatto un gol bellissimo, un colpo da biliardo, e noi vorremmo vedere certe cose a Firenze. Il confronto tra Dzeko e Pioli ci sta, è giusto che ci siano delle discussioni. Non è nemmeno giusto nascondere certe cose, è bene raccontare tutto. Che si servano due punte sono d'accordo, anche se non necessariamente due numeri 9, guardate Gudmundsson. Mi è piaciuto questo confronto alla luce del sole"