Fiorentina-Bologna, ore 18: dove vederla in tv e streaming (Duplicato)

Domenica presso lo stadio "Artemio Franchi", fischio d'inizio alle ore 18.00, la Fiorentina di Stefano Pioli affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra viola ha raccolto solamente tre punti finora in campionato. La vittoria di giovedì in Conference League potrebbe aver ridato carica al gruppo viola, reduce in campionato da una sconfitta amara a San Siro con il Milan La Fiorentina dovrà cercare in tutti i modi di ottenere la prima vittoria stagionale anche in Serie A, proprio contro i rossoblù. Di seguito dove seguire la sfida del Franchi, in tv e in streaming.
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 26 ottobre, ore 18:00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251
|Streaming
|DAZN, Sky Go, NOW
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
