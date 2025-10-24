Gilardino: “Nzola fondamentale, sta lavorando alla grande. Ora serve vincere”

Il Pisa blocca sul 2-2 il Milan, anche se si potrebbe dire il contrario, considerando che, appunto, i rossoneri hanno trovato il pari soltanto in pieno recupero. Queste le parole al fischio finale di Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, a Dazn:
Le parole del tecnico del Pisa dopo il rocambolesco 2-2 di Milano
Non so se sono più arrabbiato per il risultato o orgoglioso per la prestazione. Avevamo la gara in pugno, peccato. Nzola? Per noi è fondamentale, è un punto di riferimento per tutti ed ha un grande atteggiamento, lavora forte ogni giorno e sta crescendo anche come condizione fisica. Dobbiamo supportarlo per permettergli di segnare. E' un calciatore importante, così come Cuadrado, pure lui in crescita e a cui dobbiamo appoggiarci considerando i tanti esordienti in squadra. Ma adesso serve ottenere la prima vittoria.
