Ecco l'elenco dei convocati diramati dal secondo di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, per la trasferta di Firenze. Confermata l'assenza di Odgaard che non sarà disponibile a causa dei postumi di una contusione al ginocchio sinistro accusata giovedì. Assente ancora Immobile, per il cui recupero manca poco ma che ancora non è a disosizione. Qui sotto la lista completa:
Bologna, ecco i convocati anti Fiorentina: assente un big in attacco
Bologna, ecco i convocati anti Fiorentina: assente un big in attacco
Ecco l'elenco dei convocati del Bologna per la trasferta di Firenze
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
