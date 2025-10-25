Viola News
Bologna, ecco i convocati anti Fiorentina: assente un big in attacco

Ecco l'elenco dei convocati del Bologna per la trasferta di Firenze
Redazione VN

Ecco l'elenco dei convocati diramati dal secondo di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, per la trasferta di Firenze. Confermata l'assenza di Odgaard che non sarà disponibile a causa dei postumi di una contusione al ginocchio sinistro accusata giovedì. Assente ancora Immobile, per il cui recupero manca poco ma che ancora non è a disosizione. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

 

