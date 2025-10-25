Gazzetta su Italiano: “Sta meglio. E pagherebbe oro pur di tornare all’aperto”

Italiano e la possibilità di vederlo a Firenze

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 11:44)

Sta meglio, ma la polmonite che lo ha colpito va ancora monitorata con attenzione. Il tecnico Vincenzo Italiano vorrebbe tornare in presenza al “Franchi” accanto ai propri giocatori, vivendo l’adrenalina della partita e non restando da remoto, ma la decisione dipenderà dall’ok dei medici: inevitabili antibiotici e valutazioni sul suo recupero potrebbero impedirgli di essere a Firenze per il prossimo incontro, mentre Bologna-Torino resta un’incognita.

Intanto, tutto è in divenire: la priorità è la salute del tecnico, che ha già vissuto la vittoria del Bologna a Bucarest a distanza. L’obiettivo resta però tornare in campo il prima possibile, seguendo da vicino la squadra e partecipando attivamente alle gare, con la speranza che il recupero proceda senza complicazioni.

Sul fronte dei giocatori, Ciro Immobile non è ancora rientrato in gruppo: il suo ritorno è previsto per la nona giornata, mentre Italiano e lo staff monitorano costantemente la condizione fisica dei componenti della squadra, tra precauzioni mediche e programmi di allenamento personalizzati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.